Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Nach schwerem Unfall nochmal Zeugen gesucht++Verkehrsunfallflucht ++Alkoholisiert Unfall verursacht++Achtung am Telefon++

Leer - Nach schwerem Unfall nochmal Zeugen gesucht Bereits am 20.04.2023 ereignete sich auf der Oldenburger Straße/ B436 gegen 06:31 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, als ein Pkw mit zwei Insassen 300 Meter vor dem Ortseingang Loga nach rechts von der Fahrbahn abkam und schlussendlich gegen einen Baumstumpf prallte. Da die Insassen damals verletzt wurden, war eine umgehende Versorgung durch Ersthelfer notwendig, sodass beide Personen nicht mehr im Fahrzeug befindlich waren, als die polizeilichen Einsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen. Nach ersten Ermittlungen und der Befragung des damals leichtverletzten 26-jährigen Mitfahrers stellte sich der Sachverhalt so dar, dass eine 24-jährige Frau den Pkw zur Unfallzeit geführt haben soll. Die 24-jährige konnte jedoch erst vor wenigen Tagen zu dem Vorfall angehört werden, da sie bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hatte. Durch die Angaben der jungen Frau stellt sich jedoch ein anderer Sachverhalt dar, zumal sie mitteilt, den verunfallten Wagen nicht gefahren zu sein. Die polizeilichen Ermittlungen wurden auf eine erweiterte Spurensuche ausgeweitet. Die Polizei bittet noch mögliche Zeugen, die sich nach Eintreffen der Ersthelfer von der Unfallörtlichkeit entfernt haben, sich auf der Polizeidienststelle in Leer zu melden, um die Situation zum Unfallzeitpunkt vor Ort zu rekonstruieren.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Gestern wurde der Polizei in Leer angezeigt, dass es bereits am 02.06.2023 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Heisfelder Straße zu einer Unfallflucht gekommen sei. Ein noch zu ermittelnder Fahrzeugführer fährt beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Pkw VW Passat in schwarz und beschädigt diesen an der linken Fahrzeugseite nicht unerheblich. Anschließend entfernt sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu kontaktieren.

Leer - Alkoholisiert Unfall verursacht

Ein 43-jähriger Mann mit Wohnsitz in Leer nahm am Abend des 04.06.2023 unter dem Einfluss von 2,48 Promille am Straßenverkehr teil und verursachte dann gegen 21:28 Uhr auf dem Bahnhofsring einen Verkehrsunfall. Dort hatte er die Absicht in die Mühlenstraße einzubiegen und übersah den Pkw einer 53-jährigen Leeranerin, welche dort auf der Rechtsabbiegerspur vor dem Rotlicht der Lichtzeichenanlage wartete. Durch den Aufprall auf das Fahrzeugheck des stehenden Fahrzeuges entstand Sachschaden an beiden Pkw. Der 43-jährige, gegen welchen noch polizeiliche Folgemaßnahmen getroffen wurden, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Achtung am Telefon Auch auf unangenehme Dinge muss man sich einstellen und unerwünschte Anrufe oder Nachrichten am Telefon gehören mittlerweile leider dazu. Musste man sich vor einigen Jahren nur mit lästigen Werbeanrufen beschäftigen, ist mittlerweile immer damit zu rechnen, dass Anrufer versuchen Geld abzuschöpfen, indem sie sich schockierende Geschichten ausdenken und damit Leute erschrecken. Die Polizeien insgesamt haben sich dem Kampf gegen die Täter, die oftmals am Telefon aus dem Ausland agieren, verschrieben. Jedoch ist auch jeder einzelne Angerufene dazu angehalten, bei diesen Anrufen erst einmal ruhig zu bleiben und das Behauptete kritisch zu hinterfragen. Es ist wichtig, dass sich jeder Angerufene klarmacht, dass Fragen nach Geld am Telefon immer auf einen Betrug hindeuten. Ebenfalls ist immer Vorsicht geboten, wenn sich jemand am Mobiltelefon per SMS oder WhatsApp als Kind ausgibt und nach einer schnellen Überweisung fragt. Dem Telefonbetrug kann am besten Einhalt geboten werden, wenn keiner in Panik verfällt. Sollte eine Geldforderung eingehen, ist immer erst Kontakt mit den tatsächlichen Angehörigen unter den bekannten Erreichbarkeiten aufzunehmen. Ändern sie keine Telefonnummern, weil sie per SMS dazu aufgefordert werden. Geben sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen heraus, egal welche Notlage am Telefon behauptet wird. Zudem empfiehlt die Polizei, dass sich innerhalb von Familien, besonders mit älteren Angehörigen, über diese Thematik der Betrugsanrufe- und nachrichten ausgetauscht wird und ein einheitliches Verhalten abgesprochen wird. Unter www.polizei-beratung.de können weitere Informationen zum Thema Betrug abgerufen werden. Auch ist es möglich auf Anfrage Papierbroschüren bei der Polizei zu erhalten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell