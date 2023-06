Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 04.06.2023

Leer (ots)

++Verkehrsunfallflucht BAB 31++Einbruch in Lagercontainer++Schwerer Verkehrsunfall++Verkehrsunfallflucht in Leer++Gefährliche Körperverletzungen++Körperverletzung++Nötigung, Hausfriedensbruch++Sachbeschädigung++ 2 x Verkehrsunfallflucht in Emden++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Aus der Stadt und dem Landkreis Leer:

Verkehrsunfallflucht auf der BAB 31

Oldersum - Auf der BAB 31 kam es am Samstagvormittag gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich trotz einer Schadensverursachung vom Unfallort entfernte. Die 59-jährige Geschädigte aus Hesel befuhr mit ihrem Pkw die Autobahn in Richtung Emden und überholte in Höhe Oldersum/Riepe mehrere Fahrzeuge. Hierbei setzte unvermittelt ein auf dem Hauptfahrstreifen fahrender weißer Bus mit lilafarbenen Streifen zum Überholen an und übersah augenscheinlich die o.g. Geschädigte. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Omnibusses einfach weiterfuhr. Der Pkw der Geschädigten wurde leicht beschädigt und blieb fahrbereit. Der Omnibus hatte ein Kennzeichen mit der Städtekennung der Stadt Düsseldorf (D-...), mehr ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Autobahnpolizei Leer.

Einbruch in Lagercontainer -Zeugen gesucht-

Leer - Ein bisher unbekannter Täter hat das Schloss eines sog. Lagercontainers eines Lebensmittelgeschäftes an der Heisfelder Straße aufgebrochen und aus dem Container dann ein neues E-Bike entwendet. Aufgefallen ist diese Tat um 17:20 Uhr des Samstages. Wann die eigentliche Tat begangen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Schwerer Verkehrsunfall

Leer - Gegen 13:20 Uhr des Samstages kam es auf der Deichstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 2 schwer- und 2 leichtverletzten Personen. Ein 89-jähriger Pkw-Führer aus Moormerland befuhr die Nüttermoorer Straße und wollte nach links auf die Deichstraße einbiegen. Hierbei übersah dieser jedoch einen aus Richtung Leer kommenden 28-jährigen Pkw-Führer aus Emden. Die beiden Fahrzeugführer wurden infolge der Kollision schwer verletzt. Die beiden Mitfahrer im Pkw des Emder Fahrers wurden leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste für die Aufnahme des Unfalles zeitweise gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Leer - Am Samstagnachmittag kam es in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz Hoppe Küchentechnik an der Straße Ostersteg zu einem Verkehrsunfall, dessen Verursacher die Örtlichkeit nach der Verursachung verließ, ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen. Beschädigt wurde auf dem Parkplatz ein gelber VW Golf Sportsvan. An diesem konnte blauer Farbabrieb an der Schadensstelle erkannt werden, so dass das verursachende Fahrzeug wohl eine blaue Lackierung hatte. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Aus der Stadt Emden:

Gefährliche Körperverletzungen

Emden - Am Samstag kam es kurz vor Mitternacht in der Straße Am Stadtgarten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Frauen. Hierbei schlugen und traten drei von ihnen (17 Jahre alt, 25 J., 1x unbekannt) auf das 21-jährige Opfer ein. Dieses erlitt dadurch Schmerzen jedoch keine sichtbaren Verletzungen. Das Opfer hingegen hatte mit einer weiteren Frau (17Jahre alt) eine der Angreiferinnen (hier die 25-jährige) an den Haaren gezogen, so dass auch welche herausgerissen wurden. Auch dieses Handeln führte zu Schmerzen, aber nicht zu sichtbaren Verletzungen. Alle Personen wurden angezeigt und die Ermittlungen aufgenommen. Alle beteiligten Personen sind in Emden wohnhaft.

Körperverletzung -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Sonntag kam es um 03:25 Uhr in der Boltentorstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein unbekannter Mann schlug dabei einem anderen (33 Jahre, wh Glandorf/OS) derart ins Gesicht, dass dieser eine leichte Verletzung am Auge davontrug. Er wurde einem Krankenhaus in Oldenburg zugeführt. Der Täter soll eine rote Jacke getragen und sich in Richtung Bismarckstraße entfernt haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Nötigung, Hausfriedensbruch -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Sonntag wurde gegen 01:20 Uhr dem Sicherheitspersonal (m., 24 Jahre alt) einer Diskothek in der Innenstadt von zwei unbekannten Männern Schläge angedroht, wenn sie nicht in das Lokal gelassen werden. Anschließend betraten sie widerrechtlich die Diskothek. Die Männer sollen ca. 35 Jahre alt gewesen sein und einen Vollbart getragen haben. Ihre Statur sei kräftig gewesen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Sachbeschädigung

Emden - Am Samstag kam es gegen 21:50 Uhr in der Bolardusstraße zu einem verbalen Streit zwischen einem 26-jährigen Mann aus Emden und seiner Bekannten, in dessen Verlauf der Mann mit einem Teleskopschlagstock auf zwei Scheiben einer Bäckereifiliale einschlug, die dadurch beschädigt wurden. Der Mann muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Verkehrsunfallflucht -ZEUGEN gesucht-

Emden - Am Samstag wurde ein in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.15 Uhr in der Pottgießer Straße auf einem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß abgestellter VW UP, Farbe schwarz, von einem anderen Fahrzeug hinten links beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Emden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro eingeschätzt.

Verkehrsunfallflucht -ZEUGEN gesucht-

Emden - Im Zeitraum von Freitag, 21:10 Uhr, bis Samstag, 09:00 Uhr, wurde in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellter Honda Jazz, Farbe silbern/grau, von einem anderen Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Emden - Am Samstag befuhr gegen 13:30 Uhr ein PKW-Fahrer aus Emden (25 Jahre alt) mit seinem Pkw Dacia die Auricher Straße stadtauswärts. Als er verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihm ein anderer PKW-Fahrer aus Emden (28 Jahre) mit einem Daimler Benz hinten auf. Hierdurch wurde der Fahrer des Dacia leicht verletzt und die Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

