POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.06.2023

++Taschendiebstähle in Weener++Zeuge zu Unfallflucht in der Brunnenstraße gesucht++

Weener - Taschendiebstähle

Gestern Vormittag kam es in Weener zu insgesamt drei Taschendiebstählen. Zwischen 08:45 Uhr und 09:10 Uhr wurde einer 61-jährigen Frau aus Weener eine lilafarbene Kunstledergeldbörse aus einer Einkaufstasche in einem Discounter in der Mühlenstraße gestohlen. Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine 53-Jährige aus Weener in einem Discounter in der Neuen Feldstraße bestohlen. Hier entwendeten Unbekannte aus einer Umhängetasche, die sich in einer Fahrradtasche am Einkaufswagen befand, die Geldbörse und das Handy der Frau. In einer Drogerie in der Kirchhofstraße entwendeten Unbekannte eine hellbraune Ledergeldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche einer 82-Jährigen aus Weener. In allen drei Fällen wurden ein dreistelliger Geldbetrag und persönliche Dokumente erbeutet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und warnt vor Taschendieben.

Leer - Zeuge zu Unfallflucht in der Brunnenstraße gesucht

Gestern Vormittag beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr einen in der Brunnenstraße geparkten schwarzen Skoda Fabia im Frontbereich. Ein noch unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel mit einem Hinweis auf den Unfallverursacher an dem beschädigten Wagen. Das dort genannte Kennzeichen ergab bisher keinen Treffer auf den Unfallverursachenden. Die Polizei in Leer bittet diesen Hinweisgeber und weitere Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

