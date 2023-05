POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht

Am 29.05.2023 kam es gegen 19:05 Uhr auf der Papenburger Straße in Höhe Domänenstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem dunklen Pkw die Domänenstraße und hatte die Absicht von dieser nach links auf die Papenburger Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Motorradfahrer, welcher sich auf der bevorrechtigten Papenburger Straße befand und stieß mit diesem zusammen. Der 33-jährige Motorradfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Westoverledingen oder Rhauderfehn zu informieren.

Leer - Fahrzeug beschädigt

Am Samstag kam es in der Zeit von 17:25 Uhr bis 17:45 Uhr zu der Beschädigung eines Fahrzeuges auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes an der Papenburger Straße. Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen geparkten PKW Kia, durch Öffnen und Anschlagen der eigenen Fahrzeugtür gegen die hintere linke Tür des Pkw Kia. Die verursachende Person gab sich vor Ort nicht erkennen und verließ die Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

