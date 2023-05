POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl aus Landmaschinenhandel

Leer - Ein Landmaschinenhandel an der Hauptstraße wurde am Samstagabend gegen 21.20 Uhr das Ziel von Dieben. Die Täter gelangten auf das umzäunte Gelände des Handels und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge einen Karton mit einem Rasenmäher. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Einbruch in Bäckerei

Emden - In der Nacht zu Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Bäckereifiliale in der Auricher Straße. In der Filiale wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Tatzeugen mögen sich mit der Polizei in Emden in Verbindung setzen.

Emden - In Gartenlaube eingestiegen

Emden - Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag wurde im Emder Stadtteil Borssum in eine Gartenlaube des dortigen Kleingartenvereins eingebrochen. Die Laube wurde nach Diebesgut durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch kein Diebesgut erlangt. Es werden Zeugen zu der Tat gesucht.

Emden - Fremdem Mann in der Wohnung begegnet

Emden - Am Samstagmittag betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße durch eine zu diesem Zeitpunkt offenstehende Eingangstür. In der Wohnung wurde er beim Durchsuchen eines Rucksackes nach Wertgegenstände durch die Bewohner überrascht. Als der Unbekannte angesprochen wurde, flüchtete dieser aus der Wohnung. Beschrieben wird der etwa 45-jahre alte Mann als 170cm groß mit kurzen, dunkelgrauen Haaren. Er trug dunkle Bekleidung. Tatzeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Emden - Zwei betrunkene Autofahrer

Emden - In der Nacht zum Pfingstsonntag stellten Polizeibeamte bei Verkehrskontrollen im Emder Stadtgebiet zwei betrunkene Autofahrer fest. Ein 45-jähriger Emder fuhr sein Auto unter Einfluss von 1,87 Promille (Atemalkoholkonzentration). Mit 1,55 Promille (AAK) war ein 55-jähriger Mann mit seinem Auto im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Ohne Führerschein ein Auto unerlaubt genutzt

Emden - Am Samstag wurde auf der Straße Zum Nordkai ein 26-jähriger Emder als Fahrer eines Autos von Polizeibeamten angehalten. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Emder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Auto unbefugt, ohne Zustimmung des Halters, in Gebrauch nahm. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

