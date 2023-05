Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für den 27.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Mehrere Einbrüche ++ Sachbeschädigung mit anschließendem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ++ Waffenfund und Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Fahren unter Alkoholeinfluss (2) ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Pflichtversicherungsverstoß ++

Emden - Einbruch in Schule

In der Nacht vom 25.05.2023 auf den 26.05.2023 kam es zu einem Einbruchsgeschehen in eine Schule in der Straße "Am Herrentor" in Emden. Dort wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe zum Gebäude eingeschlagen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein vierstelliger Betrag entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbruch in Gartenlaube

Am Freitagmorgen konnte durch aufmerksame Zeugen ein 43-jähriger Emder der Polizei gemeldet werden, der beim Einbruch in eine Gartenlaube im Emder Stadtteil Borssum beobachtet wurde. Der Emder konnte durch die Beamten in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Aktuell ist nicht bekannt, ob dabei etwas entwendet worden ist. Der Emder verbrachte die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam. Weitere Zeugen mögen sich mit der Polizei Emden in Verbindung setzen.

Westoverledingen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 26.05.2023, kam es gegen 10:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch im Dwarsweg in Westoverledingen. Ein unbekannter Täter versuchte mit einem nicht näher bekannten Gegenstand die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Glücklicherweise wurde ein Anwohner auf die Tat aufmerksam, wodurch der Täter von seinem Vorhaben abließ und ohne Diebesgut flüchtete.

Westoverledingen - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag, den 26.05.2023, kam es gegen 11:00 Uhr in der Fehntjer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Durch Einschlagen der rückwärtigen Türscheibe verschaffte sich der Täter Zutritt zum Wohnhaus, entwendete in der Folge ein neuwertiges Pedelec der Marke Arosa und entfernte sich mit diesem vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Einbruch in unbewohntes Bauernhaus

Im Zeitraum von 08:00 Uhr - 17:30 Uhr verschaffte sich am 26.05.2023 ein unbekannter Täter Zutritt zu einem unbewohnten Bauernhaus in der Siedlungsstraße in Rhauderfehn. Dort wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort.

Moormerland - Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr sollte durch die Polizei in der Theodor-Heuss-Straße in Moormerland eine Personengruppe zur Überprüfung des Jugendschutzes kontrolliert werden. Ein 17-jähriges Mitglied der Gruppe versuchte in der Folge fußläufig zu flüchten. Nachdem er von den Beamten gestellt werden konnte, leistete er Widerstand indem er sich sperrte. Der Grund der Flucht wurde im Zuge der anschließenden Durchsuchung ersichtlich. Der Jugendliche führte unerlaubt eine Schreckschusspistole mit entsprechender Munition mit sich. Die Waffe und die Munition wurden sichergestellt und der Jugendliche wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Leer - Sachbeschädigung mit anschließendem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte

Am frühen Samstagmorgen randalierte ein 24-jähriger Mann im Conrebbersweg in Leer und zerschlägt eine Scheibe einer Wohnungstür. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes zeigte sich der alkoholisierte Mann aus Leer äußerst aggressiv und versuchte einen Beamten anzuspucken und ihm einen Kopfstoß zu versetzen. Der Beamte konnte den Versuchen ausweichen und blieb unverletzt. Der Mann wurde aufgrund seines Verhaltens und der festgestellten Alkoholisierung von 1,92 Promille in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich jetzt mehreren Strafverfahren verantworten.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von Cannabis

Mehreren Verfahren muss sich ein 36-jähriger Mann aus Leer stellen. Wie eine Polizeistreife in einer Verkehrskontrolle feststellen musste, führte der Mann sein Kleinkraftrad ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurde bei dem Fahrer eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und es wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Nachdem eine Blutentnahme erfolgte wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Detern - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 26.05.2023 gegen 13:30 Uhr wurde ein 60-jähriger Fahrzeugführer in der Westerlandstraße in Detern angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein Atemalkoholwert von 1,53 Promille untermauerte den Verdacht. Zu allem Überfluss war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Bunde - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 26.05.2023 gegen 07:40 Uhr wurde ein 78-jähriger Mann aus Bunde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angetroffen. Dieser führte seinen PKW in der Boenster Straße unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholbeeinflussung von 0,80 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Unfallflucht, Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag bis Freitag wurde in der Straße Am Lindengraben ein dort parkender Pkw der Marke BMW vermutlich beim Ausparken von einem unbekannten Unfallbeteiligten beschädigt. Man entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Herganges setzen sich bitte mit der Polizei Emden in Verbindung.

Emden - Roller ohne Versicherungsschutz

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in Emden einen 29-jährigen aus Hinte, der einen Motorroller ohne den erforderlichen Versicherungsschutz führte. Zurzeit wird außerdem geprüft, ob der Fahrzeugführer überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, da er diese nicht vorlegen konnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer und den Eigentümer des Rollers, der die Fahrt gestattet hatte, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

