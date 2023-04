POL-MA: Mannheim - Mann bei Streitigkeiten mit Messer verletzt

Hockenheim (ots) - An dem Verkehrsunfall am Autobahndreieck Hockenheim waren entgegen den Erstmeldungen lediglich zwei Fahrzeuge beteiligt. Eine 25-jährige BMW-Lenkerin kam in der Überleitung der A6 auf die A61 in Fahrtrichtung Speyer im dortigen Kurvenbereich aufgrund Nässe ins Rutschen und kollidierte mit dem Heck eines neben ihr fahrenden Lkw. Die Autobahn musste ...

mehr