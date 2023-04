POL-MA: BAB 61: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Warum am Freitag, kurz vor 1 Uhr, ein 31-jähriger Mann gegen ein in der Dammstraße geparktes Auto trat und dieses beschädigte, bleibt ein Rätsel. Klar hingegen ist, dass ein erheblicher Schaden von knapp 3000 Euro an der Beifahrertür entstand. Ein Zeuge konnte den Akt des Vandalismus beobachten und meldete dies der Polizei, die sofort nach dem Täter fahndete. Unweit des Tatort konnte dann ein ...

