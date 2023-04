Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Besuchen Sie den Stand des Polizeipräsidiums Mannheim

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Ab Samstag, den 29.04.2023 öffnet der Mannheimer Maimarkt seine Tore. In Halle 26 an Stand 16 erhalten interessierte Besucherinnen und Besucher täglich wertvolle Präventionshinweise zu aktuellen Kriminalitätsphänomenen und ständig wiederkehrenden Betrugsmaschen. Darüber hinaus beraten Sie unsere Expertinnen und Experten zum Thema Einbruchsschutz und Sicherheit im Straßenverkehr. An ausgewählten, besucherstarken Tagen, insbesondere an den Wochenenden und dem 1. Mai, stehen die Beamtinnen und Beamten der Nachwuchsgewinnung für alle Fragen rund um das Thema Einstellung bei der Polizei gerne zur Verfügung. Zudem erhalten Interessierte durch täglich wechselnde Sonderthemen einen lebhaften Einblick in den polizeilichen Alltag. Viele Sonderschauen laden zum Mitmachen und Erleben am Stand ein. Einen Überblick über die wechselnden Themen erhalten Sie über die beigefügte Tabelle.

Wir freuen uns Sie am Stand des Polizeipräsidiums Mannheim begrüßen zu dürfen. Der Besuch lohnt sich!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell