Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: PKW-Aufbrecher in Handschuhsheim unterwegs - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug eine bislang unbekannte Täterschaft an zwei geparkten Autos eine Scheibe ein. Aus dem Fahrzeug, das in der Handschuhsheimer Landstraße abgestellt war, fehlte nach ersten Erkenntnissen nichts. Aus einem Mercedes, der in der Steubenstraße stand, wurden hingegen mehrere Wertgegenstände, darunter ein Geldbeutel, entwendet.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Wie berichtet, kam es auch in weiteren Heidelberger Stadtteilen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5496883) sowie in Sandhausen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5496895) zu ähnlichen Vorfällen.

Ein möglicher Zusammenhang ist Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221/4569-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell