Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt zwei Fahrzeuge eines Autohauses

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer die Viernheimer Straße entlang. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 24-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen eines Autohauses. Letztlich kam der Pkw in einem Grünstreifen zum Stehen. Personen wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden der Fahrzeuge liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

