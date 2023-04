Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter schlägt Fensterscheibe eines Pkw ein und flüchtet mit Diebesgut. Zeugen gesucht!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Fensterscheibe eines in der Heidelberger Straße geparkten Pkw ein und entwendete hieraus einen Geldbeutel sowie eine Tasche. Nach einem Spaziergang konnte die 45-jährige Frau an ihrem Pkw die beschädigte Fensterscheibe und die fehlenden Wertgegenstände feststellen. Der Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 / 5709-0, zu melden.

