Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fensterscheiben an mehreren Pkw eingeschlagen. Zeugen gesucht!

Heildeberg (ots)

Durch ein unbekannten Täter wurde in der Zeit zwischen Mittwochmorgen, 01:30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 18:30 Uhr in der Kurfürsten-Anlage und der Theodor-Körner-Straße an mehreren Fahrzeugen die Fensterscheiben eingeschlagen. Mutmaßlich mit einem Stein und einer Glasflasche zerstörte der Täter die Fensterscheiben eines Smarts und eines Mercedes und flüchtete. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit durch die Beamten und Beamtinnen des Polizeirevier Heidelberg geprüft. Es entstand kein Diebstahlschaden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise, unter der Telefonnummer: 06221 / 18570, entgegen.

