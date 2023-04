POL-MA: Verkehrsunfall auf der BAB 6 bei Sinsheim-Steinsfurt - Sperrung aufgrund Unfallaufnahme - PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Wie bereits berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5496456) ereignete sich am 27.04.2023 um 16:30 Uhr in Heidelberg auf der Bundesstraße 3 in Höhe Rohrbach Süd ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 42-jährige Unfallverursacher mit seinem BMW die B3 in Richtung B535. Hierbei ...

mehr