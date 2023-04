POL-MA: Mannheim: 53-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer die Viernheimer Straße entlang. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 24-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge mit zwei geparkten Fahrzeugen eines Autohauses. Letztlich kam der Pkw in einem ...

