Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fußabdruck überführt Täter

Mannheim (ots)

Warum am Freitag, kurz vor 1 Uhr, ein 31-jähriger Mann gegen ein in der Dammstraße geparktes Auto trat und dieses beschädigte, bleibt ein Rätsel. Klar hingegen ist, dass ein erheblicher Schaden von knapp 3000 Euro an der Beifahrertür entstand. Ein Zeuge konnte den Akt des Vandalismus beobachten und meldete dies der Polizei, die sofort nach dem Täter fahndete. Unweit des Tatort konnte dann ein 31-jähriger Tatverdächtiger von einer Streife festgestellt werden. Gegenüber der Polizei erzählte der Mann dann ungefragt eine ziemlich skurrile Geschichte. Auf der Neckarwiese sei er von einem Unbekannten angesprochen worden. Dieser sagte ihm, dass er schnell dessen Schuhe anziehen solle, was der 31-Jährige dann auch tat. Warum er das getan haben soll, konnte er nicht überzeugend erklären. Wie sich dann zeigte, passte das Profil der Sohlen zu einem Abdruck auf der beschädigten Tür.

Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell