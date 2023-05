Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Handtasche aus Mercedes gestohlen++Auto in Emden beschädigt - Zeugen gesucht++

Rhauderfehn - Handtasche aus Mercedes gestohlen

Gestern Vormittag gegen 11 Uhr nutzten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rhauderwieke einen unachtsamen Moment aus und entwendeten eine Handtasche. Eine 82-jährige Frau aus Rhauderfehn hatte in dem Discounter eingekauft, die Waren in ihr Auto geräumt und ihre Handtasche neben ihrem Dackel auf dem Beifahrersitz ihres Mercedes abgelegt. Als sie den Einkaufswagen zurückbrachte, vergaß sie das Auto abzuschließen. Diesen kurzen Moment nutzte eine noch unbekannte Person aus und entwendete eine blaue, wildlederartige Handtasche mit Umhängeriemen aus dem Auto. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Gestern Vormittag beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Ford Kombi auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Thüringer Straße. In der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr wurde das Auto am Kotflügel hinten rechts eingedellt und durch Kratzer beschädigt. Die Polizei in Emden bittet Hinweisgeber und Zeugen um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

