Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.05.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Autoscheibe eingeschlagen++Bodenverunreinigung durch Altöl++Schlachtabfälle illegal entsorgt++

Weener - Autoscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Montag die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf eingeschlagen. Das Auto war in dem Zeitraum von 07:45 Uhr bis 16:35 Uhr auf dem Parkplatz beim Krankenhaus in der Neuen Straße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Polizei Weener bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen - Altöl in Feldzufahrt am Uhlenweg illegal entsorgt

Bereits am 12.05.2023 wurde nach einem Hinweis festgestellt, dass Unbekannte in einer Feldzufahrt am Uhlenweg Altöl illegal entsorgt haben. Die wassergefährdende Flüssigkeit wurde offenbar auf einer Grasfläche verschüttet. Nach ersten Schätzungen könnte es sich um zwei bis drei Liter Altöl handeln. Da Altöl geeignet ist, den Boden beziehungsweise das Grundwasser zu verunreinigen, werden bei der Polizei in Leer strafrechtliche Ermittlungen geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Flachsmeer - Schlachtabfälle illegal entsorgt

Der Polizei in Westoverledingen wurde gestern Mittag mitgeteilt, dass Unbekannte im Schweizer Weg Schlachtabfälle illegal entsorgt haben. Nach erster Einschätzung handelt es sich um Felle und Knochen von zwei ausgewachsenen Rindern einer Fleischrasse, die in insgesamt vier blauen Müllsäcken entsorgt wurden. Weiterhin wurden zwei vollständige Rinderköpfe ohne Ohrmarken aufgefunden, das schwarze und braune Tier waren zu Lebzeiten nicht enthornt worden. Das Veterinäramt des Landkreises Leer und die Polizei in Westoverledigen ermitteln derzeit wegen einer Ordnungswidrigkeit und bitten Zeugen um Hinweise. Insbesondere Landwirte und Viehhändler, die in jüngster Vergangenheit Tiere, auf die diese Beschreibung passt, veräußert haben, werden um Mitteilung gebeten. Die Überreste der Tiere wurden durch eine Fachfirma entsorgt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell