POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.05.2023

++Taschendiebstähle in Leer++

Leer - Taschendiebstähle

Gestern wurden am Bahnhof in Leer und in einem Bekleidungsgeschäft in der Mühlenstraße zwei Frauen Opfer von Taschendiebstählen. Gegen 11:15 Uhr war einer 59-Jährigen beim Einsteigen in einen Zug die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Die Frau war am Gleis 2 in einen Zug gestiegen, wobei ihr ein Mann auffällig nah kam. Erst am Sitzplatz stellte die Frau aus Rotenburg fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet worden war. In ihrer roten Ledergeldbörse befanden sich persönliche Dokumente und ein dreistelliger Bargeldbetrag. Eine Beschreibung des Mannes, der mit vier Frauen zusammen in den Zug gestiegen sein soll, liegt nicht vor. Zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr wurde eine 60-Jährige aus Westoverledingen in einem Bekleidungsgeschäft in der Mühlenstraße bestohlen. Erst als die Dame an der Kasse ein Kleidungsstück bezahlen wollte, fiel ihr der geöffnete Reißverschluss ihrer Handtasche auf. Die Täter erbeuteten eine schwarze Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einen dreistelligen Geldbetrag. Hier liegt ebenfalls keine Beschreibung der Täter vor. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt vor Taschendieben und bittet darum, Wertgegenstände eng am Körper zu tragen und diese stets im Blick zu behalten.

