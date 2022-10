POL-PPRP: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Präsdialbereich (ots) - Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Dienstag, den 11. Oktober 2022, am länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum teilgenommen. Bereits zum fünften Mal fand der länderübergreifende Kontrolltag, an welchem sich die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligten, statt. Der thematische Schwerpunkt der ...

mehr