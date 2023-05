POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Versuchter Einbruch

Rhauderfehn - Zu einem versuchten Einbruch kam es am Pfingstsonntag in der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge scheiterten bislang unbekannte Täter beim gewaltsamen Versuch in ein Wohnhaus in der Straße Sonnentau einzudringen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Rhauderfehn - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangenen Samstag gegen 15.45 Uhr in der Nähe eines Baumarktes in der Rhauderwieke. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß ersten Erkenntnissen zufolge beim Ausparken mit einem Stromkasten zusammen. Der Stromkasten wurde beschädigt. Trotz des Schadens entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, insbesondere jedoch die Frau, die den Vorfall im ansässigen Baumarkt mitgeteilt hat, um Kontaktaufnahme.

Leer/Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis (2)

Leer/Emden - Zwei Männer sind am Sonntag mit ihren Kleinkrafträdern ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden kontrolliert worden. In Emden ist am Nachmittag ein 29-jähriger Mann aus Hinte ohne eine Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs gewesen. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt. Ebenso erging es einem 23-Jährigen in Leer, der ohne Fahrerlaubnis ein Kleinkraftrad in der Bremer Straße führte. Auch diese Weiterfahrt wurde untersagt. Die beiden Männer müssen sich nun in den entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Emden - Alkoholisiert gegen Streifenwagen gefahren

Emden - Weil sich eine Emderin in einem offensichtlich alkoholisierten Zustand auf den Fahrersitz ihres Autos am Neuen Markt setzte, platzierte eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizei den Streifenwagen hinter dem Auto der 46-Jährigen, um so das Losfahren zu verhindern. Dies hielt die Frau jedoch nicht davon ab, mit ihrem Auto zurückzusetzen. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der Dienstwagen leicht beschädigt. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung von 1,48 Promille (Atemalkohol) bei der Frau fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

