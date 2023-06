Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Einbruch in Bürogebäude++Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt++

Emden - Einbruch in Bürogebäude der Agentur für Arbeit

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Bürogebäude in der Schlesierstraße eingedrungen, haben mehrere Bürotüren aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ein Anwohner hatte der Polizei gegen 03:30 Uhr gemeldet, dass laute Geräusche aus dem Gebäudeinneren drangen. Die Polizei umstellte den weitläufigen Gebäudekomplex und durchsuchte alle Räumlichkeiten. Ein Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Bisher ist unklar, ob Diebesgut erlangt wurde. Aufgrund der andauernden Spurensuche blieb die Agentur für Arbeit den gesamten Mittwoch geschlossen.

Leer - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Gestern Nachmittag wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in der Hauptstraße leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein 48-Jähriger aus Friedeburg wollte mit seinem BMW auf das Gelände einer Tankstelle fahren und hielt auf dem Fahrradweg, um eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Leer passieren zu lassen, die auf dem Radweg unterwegs war. Die Leeranerin konnte jedoch nicht mehr ausweichen und stieß mit BMW des Friedeburgers zusammen. Hierbei wurde sie leicht verletzt und in Krankenhaus gebracht. Der BMW und das Fahrrad wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

