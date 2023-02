Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter bzw. mit Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Saalfeld/ Schwarzathal (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Friedensstraße in Saalfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als ein Drogenvortest entsprechende Hinweise auf eine Beeinflussung bei dem Fahrer ergab, wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der junge Mann muss sich nun ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten. Am Abend kam es dann zu einer weiteren Kontrolle im Schwarzathal, nachdem durch die eingesetzten Beamten Marihuanageruch im Fahrzeuginneren festgestellt wurde. Da der 39-jährige Fahrer nicht mit den geplanten Maßnahmen einverstanden war, wurde einerseits polizeiliche Unterstützung angefordert und weiterhin Rücksprache mit einem Bereitschaftsstaatsanwalt zur Durchsuchung des PKW sowie anschließend der Wohnung gehalten. Im Fahrzeug wurden sodann geringe Mengen Cannabis aufgefunden und auch in der Wohnung wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten drogenähnliche Substanzen. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet- darüber hinaus stand er selbst als Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss.

