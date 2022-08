Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis: Der Kontrolle entzogen, Fahrzeugführer verursacht Unfall mit seinem PKW und flüchtet zu Fuß, Polizeihubschrauber im Einsatz

Rettigheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 21:18 Uhr sollte der Fahrer eines 5er BMW im Bereich Rettigheim einer Kontrolle unterzogen werden. Der 22-jährige Fahrer beschleunigte plötzlich sehr stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch Rettigheim hindurch. Der verfolgende Streifenwagen musste daraufhin die Verfolgung abbrechen. Kurz vor der Kreuzung B 39 / L 546 konnte dann das flüchtende Fahrzeug erneut festgestellt werden, wie es in nördlicher Richtung fuhr. Wieder war der Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. An der Einmündung zum Industriegebiet Rauenberg kollidierte der flüchtende BMW mit einem anderen PKW, der an der Ampel warten musste. Durch den Zusammenstoß wurden im wartenden PKW mehrere Personen verletzt, die zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Der flüchtende BMW wurde stark beschädigt und rollte, nicht mehr fahrtüchtig in den Grünstreifen. Das hinderte den Fahrzeugführer aber nicht, aus dem Wagen zu springen und die Flucht zu ergreifen. Dies gelang ihm zuerst auch. Es wurden daher starke Polizeikräfte zusammengezogen um den Flüchtigen zu suchen. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen führten letztlich zum Erfolg, da der Fahrer in einem Schnellrestaurant in der Nähe aufgefunden und festgenommen werden konnte. Die Hintergründe, warum der Fahrer sich der Kontrolle entziehen wollte, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum dem flüchtenden Fahrzeug im Bereich Rettigheim / Rauenberg machen können, oder sogar selber von dem Fahrzeugführer geschädigt wurden, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf unter der Telefonnummer 06227 / 358260 zu melden.

