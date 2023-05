POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 31.05.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Oberledingerland - Alter Trick in neuem Gewand Der Trick mit Schockanrufen ist mittlerweile eine bekannte Betrugsvariante. Da viele Menschen auf den perfiden Anruf, welcher einen schweren Unfall eines nahen Angehörigen vorgaukelt, nicht mehr hereinfallen, haben die Betrugstäter ihr Vorgehen modifiziert. Die neue Masche ist allerdings nicht weniger perfide und erschreckend. In einem aktuellen Fall wurde ein 74-jähriger Mann aus dem Oberledingerland am 25.05.2023 in der Mittagszeit von einer männlichen Person angerufen, welche sich als sein Sohn ausgab. Die Herkunft der Telefonnummer war laut Anzeige Großbritannien. Um gleich vorzubeugen, behauptete die Person, dass seine Stimme nicht eindeutig zu erkennen sei, da er an einem Sauerstoffgerät liegen würde. Es ginge ihm sehr schlecht und nur ein bestimmtes Medikament aus den USA könnte sein Leben retten. Das Medikament sei in Deutschland nicht zugelassen und müsse daher umgehend aus den Staaten für 50.000 Euro herbeigeschafft werden. Das Gespräch wurde dann an eine weibliche Person übergeben, die sich als Ärztin ausgab. Auch hier wurde dem 74-jährigen nochmal eindringlich mitgeteilt, dass er unbedingt das Geld aufbringen müsse, egal in welcher Form. Auch könne er den Betrag auf keinen Fall überweisen, sondern es sei eine persönliche Übergabe an einen Klinikmitarbeiter zwingend erforderlich. Da der Betroffene über die geforderten Barmittel verfügte, übergab er den Betrag an eine männliche Person, welche noch während des Telefonates an der Haustür erschien. Abschließend wurde ihm noch vorgegaukelt, er bekäme das Geld von der Krankenkasse zurückerstattet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Betroffene niemals auf Aufforderung fremder Menschen Geldbeträge aushändigen oder überweisen sollen. Bei Geldforderungen am Telefon ist immer von einem Betrug auszugehen, egal wie herzzerreißend oder schockierend die beschriebene Geschichte ist. Grundsätzlich wird bei solchen Telefonaten empfohlen, immer erst selber Kontakt mit den Angehörigen aufzunehmen.

Online nach Arbeit auf Jobbörsen oder in Kleinanzeigenmärkten zu suchen, ist heutzutage gängige Praxis. Leider jedoch ist immer wieder festzustellen, dass sich Betrüger dort tummeln. In einem aktuellen Fall hatte sich ein 32-jähriger Weeneraner um einen Job bemüht und war auf ein Angebot als Finanzmanager gestoßen, welches auf den ersten Blick professionell und seriös wirkte. Er bekam einen Arbeitsvertrag und die Aufgabe, Zahlungen entgegenzunehmen und in Form von Kryptowährung weiterzuleiten. Dabei stellte er schnell fest, dass er in seiner Eigenschaft als angeblicher Finanzmanager zu Geldwäschezwecken von Betrügern missbraucht wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Online-Jobangebote immer gut zu prüfen sind. Gerade der Aufgabenbereich, in welchem es um den Transfer von Geld geht, ist besonders sensibel und sehr häufig mit einem Betrug verbunden. Zudem schützen sich die Täter oftmals und bleiben anonym, indem sie ihre Opfer ein eigenes Onlinekonto eröffnen lassen oder auch die privaten Kontoverbindungen des Opfers für ihre Zwecke nutzen. Wer fremdes Geld, welches aus Straftaten stammt, weiterleitet, macht sich strafbar im Rahmen des Verdachtes der Geldwäsche.

