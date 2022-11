POL-BO: Ohne Führerschein, mit Alkohol im Blut: Moped-Fahrt endet für Wittener (40) im Krankenhaus

Herne (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein stark alkoholisierter Mann (42) am Freitag (25. November) bei einem Alleinunfall an der Funkenbergstraße in Herne zugezogen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 23 Uhr mit einem geliehenen E-Roller die Funkenbergstraße in Richtung Baumstraße. ...

