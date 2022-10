Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer gerät an Bordstein und stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr am Mittwoch, 26.10.2022, gegen 10.40 Uhr, die Großmannstraße und bog nach links in die Schopfheimer Straße ein. In der Schopfheimer Straße kam er mit seinem Fahrrad wohl an den Bordstein ins Straucheln und stürzte. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur wurde der 29-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vielleicht waren die funktionsuntüchtigen Bremsen des Fahrrades mitverantwortlich für den Sturz des Radfahrers.

