POL-LER: Pressemeldung vom 03.06.2023

++ Gefährliche Körperverletzungen ++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ++

Gefährliche Körperverletzungen

Emden - Am Samstag, 03.06.2023, gegen 03:30 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Innenstadt (Neuer Markt) zu einer gefährlichen Körperverletzung, als ein 33-jähriger Gast einer 19-jährigen Besucherin des Lokals mit einem Glas gegen den Hinterkopf schlug. Die Frau erlitt eine leichte Verletzung. Der leicht alkoholisierte Täter, Atemalkoholtest 0,88 Promille, gab zudem bei der Sachverhaltsaufnahme falsche Personalien an. Somit wurde er nicht nur aufgrund der Körperverletzung sondern auch bzgl. der Angabe falscher Personalien angezeigt.

Gegen 05:00 Uhr kam es dann in der Straße 'Zwischen beiden Märkten' zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem ein 31-jähriger einen 30-jährigen mit einer Glasflasche habe schlagen wollen, hat sich dieser gewehrt. Er schlug den Angreifer nieder, wodurch dieser eine leichte Platzwunde am Kopf erlitt. Da sich der Geschlagene während der Sachverhaltsaufnahme sehr aggressiv zeigte und sich nicht beruhigen wollte, wurde eine Ingewahrsamnahme unumgänglich.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - ZEUGEN gesucht

Emden - Am Freitag, 02.06.2023, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wurde in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein PKW Suzuki, silbern/grau, auf einem dortigen Parkplatz von einem anderen Fahrzeug am Frontstoßfänger beschädigt. Dessen Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

