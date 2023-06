Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall++Zeugenaufruf nach Verdacht der gefährlichen Körperverletzung++Unfallflucht++Vollendeter Betrug nach Schockanruf++

Rhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall

Am 06.06.2023 kam es gegen 05:59 Uhr auf der Hauptstraße an der Einmündung zur Rhauder Landstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem bevorrechtigten Radfahrer. Der 42-jährige Fahrer des Pkw befuhr die Rhauder Landstraße aus Richtung Potshausen kommend und hatte die Absicht an der Einmündung zur Hauptstraße nach rechts einzubiegen und in Richtung Collinghorst weiterzufahren. Beim Einbiegen übersah er den von rechtskommen 60-jährigen Radfahrer, welcher aus Richtung Collinghorst kommend in Fahrtrichtung Rhaudermoor auf dem beidseitig freigegebenen Fahrradweg unterwegs war. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, woraufhin der 60-jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Emden - Zeugenaufruf nach Verdacht der gefährlichen Körperverletzung Wie der Polizei Emden nach kurz nach Pfingsten mitgeteilt wurde, kam es bereits am 25.05.2023 zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 49-jährigen Mannes. Dieser befand sich zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung in einem Krankenhaus und berichtete, dass er in den Abendstunden des 25.05 2023 wohl Opfer einer Köperverletzung geworden sein muss und am Mittag des 26. Mai von einer Rettungswagenbesatzung aufgegriffen und ins Krankenhaus verbracht worden sei. Nach seiner Erinnerung sei er an dem genannten Abend von der Brückstraße aus zum Fürbringerbrunnen im Stadtgarten gelaufen und dort von einer männlichen Person grundlos geschlagen worden. Auch sei er von dem 185 cm großen Mann zu Boden gestoßen worden, wobei er mit dem Kopf auf dem Steinpflaster aufgeschlagen sei. Danach erinnere er sich nur noch, dass er sich in seine Wohnung begeben wollte und auf dem Weg dorthin noch mehrfach gestürzt sei. Er zog sich bei dem Vorfall erhebliche Verletzungen zu. Die Polizei in Emden hat die Sachlage aufgenommen und die Ermittlungen zur Sache eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder denen der verletzte Mann aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Leer - Unfallflucht

Am 05.06.2023 kam es in der Nessestraße in der Zeit von 07:40 Uhr bis 12:50 zu einer Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Der betroffene Pkw Mercedes war in Höhe einer dort ansässigen Softwarefirma geparkt und wies eine Beschädigung im Frontbereich auf. Zudem war das Kennzeichen abgerissen. Es ist derzeit anhand der Schäden auch nicht auszuschließen, dass eine derzeit unbekannte Person möglicherweise mit einem Fahrrad auf den geparkten Pkw gestürzt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu informieren.

Oberledingerland - Vollendeter Betrug nach Schockanruf Am 05.06.2023 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr zu einer Betrugstat mit dem Hintergrund eines sogenannten Schockanrufes im Oberledingerland. Unbekannte Täter gaukelten einer 82-jährigen Frau vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hätte und daher umgehend in Haft müsse. Die Forderungen wurden unterstützt durch eine bitterlich weinende weibliche Stimme und zwei angeblichen Amtspersonen. Nachdem die betroffene Frau die erste Forderung von 80.000 Euro nicht erfüllen konnte, schafften es die Täter jedoch dem Opfer einzureden, Schmuck im Wert von geschätzten 30.000 Euro herauszugeben. Das nochmal Besondere an diesem Hergang war zudem, dass die Täter sofort im Rahmen des insgesamt zwei Stunden dauernden Telefonat umgehend den Abholer für die Wertsachen vorbeischickten. Angekündigt wurde der Abholer als Polizeibeamter in Zivil. Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor dieser Art des Betruges. Es wird dringend empfohlen, dieses wichtige Thema im Familienkreis zu besprechen. Es ist wichtig, innerhalb der Familie klare Absprachen zu treffen, wie sich in Falle eines solchen Anrufes zu verhalten ist. Auch wenn es in den Schockmomenten schwierig erscheint, ist es sehr wichtig, ruhig zu bleiben. Das Weinen und Schreien einer weiblichen Stimme am Telefon lässt die Opfer tatsächlich denken, dass es das eigene Kind ist, welches anruft. Aber das ist nicht der Fall. Auch ist bei solchen Anrufen zu beachten, dass es in Deutschland kein Gesetz gibt, nach welchem Haftkautionen gefordert werden. Weder die Polizei, noch Behörden wie Staatsanwaltschaft oder Gericht, fordern am Telefon Kautionsbeträge. Und keine deutsche Behörde oder Dienststelle holt diese Kautionen in Bar oder in Sachwerten an der Haustür ab. Der beste Schutz vor dieser Straftat ist der, das Telefonat umgehend zu beenden und sich sofort an seine Angehörigen zu wenden. Opfer einer Betrugstat, die Geld herausgegeben haben, werden gebeten, so schnell wie möglich Anzeige zu erstatten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell