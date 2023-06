Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Unfall auf der Autobahn++Unfallflucht++Unfall zwischen Pkw und Fahrrad++

Leer - Schwerer Unfall auf der Autobahn

Am 07.06.2023 kam es gegen 17:36 Uhr auf der BAB 31, Fahrtrichtung Bottrop, in Höhe der Anschlussstelle Leer-Nord zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw aus Leer fuhr an der genannten Örtlichkeit auf die Autobahn auf und wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den hauptfahrstreifen. Dabei wurde er von einem bereits auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Lkw seitlich erfasst und ca. 200 Meter über die Fahrbahn geschoben. Bei dem Unfall wurde der 56-jährige Leeraner schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in Bremer Krankenhaus verbracht. Der 55-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Warendorf blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Pkw nicht mehr fahrbereit von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Zur Unfallaufnahme, Bergung und für die Hubschrauberlandung war der Verkehr für beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Leer-Ost und Leer-West gesperrt und konnte um ca. 19:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Unfallflucht

Am 06.06.2023 kam es gegen 09:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße/ Ecke Eichendorffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine derzeit nicht näher bekannte Fahrzeugführerin rangierte mit ihrem Pkw aus einer Parklücke und beschädigte dabei einen geparkten Pkw Mitsubishi im Bereich des rechten Scheinwerfers und am Stoßfänger. Anschließend entfernte sich die Verursacherin mit ihrem Pkw, bei welchem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen blauen Kombi handelte, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

