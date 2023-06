POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 11.06.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Uplengen - Dieseldiebstahl aus Kühlauflieger

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter eine größere Menge Dieselkraftstoff aus einem über Nacht auf einem Parkplatz an der Autobahn 28 abgestellten Kühlaufliegers eines Sattelzuges. Es konnten bislang keine Angaben über die Schadenshöhe sowie die entwendete Menge Dieselkraftstoff gemacht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Leer - Sachbeschädigung, Widerstand und Beleidigung von Polizeibeamten

Am frühen Samstagabend beschädigte ein 31 Jahre alter Leeraner in der Heisfelder Straße nach vorangegangenen Streitigkeiten die Verglasung einer Eingangstür. Er konnte im Nahbereich angetroffen werden und erhielt einen Platzverweis. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wenig später begab sich der 31jährige in die Innenstadt und bepöbelte laut Zeugenaussagen hier eine Gruppierung. Hier konnte er nicht mehr angetroffen werden. Danach begab er sich zurück zur Heisfelder Straße und verängstigte dortige Anwohner, so dass eine Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises durchgeführt werden musste. Bei der Ingewahrsamnahme wurde eine Alkoholisierung von 2,15 Promille festgestellt. Bei der Durchsetzung der Ingewahrsamnahme leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Verletzt wurde niemand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein zurzeit unbekannter Fahrer einer Crossmaschine die Osterstraße, aus Richtung Timmel kommend, in Richtung Neermoor. Im dortigen Kreisverkehr schnitt der in den Kreisverkehr einfahrende Fahrzeugführer der Crossmaschine die Fahrt des sich bereits im Kreisverkehr befindenden 51jährigen Rollerfahrers aus Aurich und touchiert diesen. Der Auricher stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete mit seiner Crossmaschine in grüner Farbe mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Leer. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Leer unter 0491-960740 zu melden.

Emden - Alkoholisierter Pkw-Fahrer flüchtet und verunfallt

Ein 26jähriger Emder sollte am späten Samstagabend im Emder Stadtzentrum von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Mit überhöhter Geschwindigkeit und in riskanter Fahrweise versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, verunfallte jedoch in der Großen Straße an einem Steinhochbeet. Der Emder blieb dabei unverletzt, war jedoch mit 2,27 Promille erheblich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen aus Emden geborgen werden. Bei der Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit kam es im Bereich der Großen Straße zu einer Gefährdung mehrerer Fahrradfahrer, die dem Pkw ausweichen mussten. Gegen den Emder wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Diese Fahrradfahrer, sowie Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden unter 04921-8910 in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl eines Kleinkraftrades, Versuchter Diebstahl zweier Leichtkrafträder

Am frühen Sonntagmorgen entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Stettiner Straße ein auf der Grundstücksauffahrt, unter einem Carport, abgestelltes Kleinkraftrad des Geschädigten. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Etwa zwei Stunden später erschienen erneut zwei bislang unbekannte Täter an selbiger Anschrift und versuchten zwei weitere unter dem Carport befindliche Leichtkrafträder zu entwenden. Bei diesem Versuch konnten die Täter durch Zeugen gestört und an der Tat gehindert werden. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Eine Absuche des Nahbereiches nach den Tätern verlief in beiden Fällen ergebnislos. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

