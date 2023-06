Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht nach Fahrradunfall++

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht nach Fahrradunfall Am 11.06.2023 kam es gegen 16:40 Uhr auf dem Untenende zu einem Unfall im Fahrradbegegnungsverkehr. Ein derzeit unbekannter jugendlicher Radfahrer befuhr die Straße Untenende aus Richtung Ostrhauderfehn kommend und überholte in der Kurve kurz nach dem Ortseingangsschild eine 61-jährige Fahrradfahrerin. Zudem führte der junge männliche Radfahrer noch ein zweites Fahrrad mit, welches er am Lenker mit sich zog. Bei dem Überholmanöver übersah der Verursacher einen entgegenkommenden 72-jährigen Radfahrer, wodurch es zur Kollision zwischen dem 72-jährigen aus Ostrhauderfehn und dem vom Verursacher mitgeführten Fahrrad kam. Der Ostrhauderfehner stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Daher wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Laut der 61-jährigen Frau soll der junge Mann lautstark "grölend" unterwegs gewesen sein. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn oder in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

