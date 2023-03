Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei ist auf der Euregio-Wirtschaftsschau in Aachen mit Präventions- und Öffentlichkeitsstand für Sie da

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Die Bundespolizei ist wieder nach mehrjähriger Pause (coronabedingt) mit ihrem Präventions- und Öffentlichkeitstand in der Zeit vom 10.03.23 - 19.03.23 auf der Euregio Wirtschaftsschau in Aachen und freut sich auf Ihren Besuch.

Für die Bundespolizei stehen dabei Themen wie Personalwerbung, Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund.

Am 18.03.23 ist unsere Einstellungsberaterin, Polizeihauptkommissarin Rentmeister, am Stand und kann Interessierte Fragen zum Bewerbungsverfahren, Bewerbungsvoraussetzungen etc. beantworten. Aber auch an anderen Tagen stehen Ihnen die Beamtinnen und Beamten für Fragen, die die Einstellungsberatung betreffen, zur Verfügung.

Der Präventionsgedanke spielt in diesem Jahr auch wieder eine große Rolle. Am 17.03.23 in der Zeit von 10:00-13:00 Uhr weißt PHM Breuer Kinder und Jugendliche sowie auch Erwachsene auf Gefahren an Bahnanlagen hin und bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, Fragen zu seiner Präventionsarbeit in Schulen zu stellen.

Dafür wurde eigens ein Bahnstrommodell in Kleinformat aufgebaut. Hier wird im Einzelnen den Besuchern die Gefahren erläutert. Auch der Taschendiebstahl ist wieder ein wichtiges Thema vor dem die Beamtinnen und Beamten warnen. Sie geben wichtige Tipps und Hinweise und teilen diesbezüglich Flyer mit Sperrnummer für Kreditkarten etc. aus.

Polizeioberkommissarin Göbel-Hickert und der Weisse Ring mit seinen Helferinnen und Helfern beraten Sie in Sachen Opferschutz am Stand.

Wie in den Jahren zuvor steht für unsere kleinen Gäste unser Polizeimotorrad für Fotos zur Verfügung.

In guter Kooperation stehen ihnen auch an einigen Tagen neben der Bundespolizei, die Lokale Polizei der Polizeizone Weser-Göhl (Belgien) und die Kreispolizeien Düren, Heinsberg und dem Rhein-Erftkreis für Sie zur Verfügung.

Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch auf der Euregio-Wirtschaftsschau in Halle 3, Stand 54.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell