POL-ST: Ibbenbüren, 83-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Ibbenbüren (ots)

Eine Seniorin ist am Donnerstagnachmittag (20.04.23) Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Frau wohnt in einem Mehrfamilienhaus an der "Große Straße" zwischen den Einmündungen der Straße An der Mauritiuskirche.

Gegen 14.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin. Er gab sich als Handwerker aus und gaukelte seinem Opfer vor, dass es in einer Nachbarwohnung einen Rohrbruch gegeben habe. In Absprache mit dem Vermieter sei er gekommen, um die Leitungen in ihrer Wohnung zu prüfen. Die Frau gewährte dem Unbekannten Zutritt. Nachdem der Mann im Badezimmer den Wasserkran anstellte, folgte die Bewohnerin seinen Anweisungen: Sie beobachtete im Badezimmer das fließende Wasser. In der Zwischenzeit prüfte der Unbekannte vermeintlich die Leitungen in der Küche. Der falsche Handwerker sagte, dass alles in Ordnung sei, und verließ die Wohnung. Später stellte die Seniorin fest, dass sie bestohlen wurde. Es fehlten ein kleiner, dreistelliger Bargeldbetrag und ein goldener Ring. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Die Frau kann den männlichen, seriös auftretenden Täter wie folgt beschreiben: Er war ungefähr 1,80 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und hatte dunkelblonde, kurze Haare. Der Unbekannte trug eine Jeans und eine dunkelrote, ärmellose Weste, wie sie typischerweise von Handwerkern getragen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Täter machen können oder die am Tattag etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Mit unterschiedlichen Varianten gelingt es Tätern immer wieder, Beute zu machen. Hierbei sind die Täter trick- und einfallsreich. Die Polizei rät eindringlich dazu, Fremde nicht in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel wenden Sie sich an die Polizei!

