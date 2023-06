Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Mann randaliert in Wohnung - Zugriff durch Polizei++Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer++

Emden - Mann randaliert in Wohnung - Zugriff durch Polizei

Am gestrigen Abend kam es im Emder Stadtzentrum zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Frau hatte dem Rettungsdienst gegen 19 Uhr mitgeteilt, dass ihr Nachbar in seiner Wohnung in der Straße "Zwischen Beiden Sielen" randaliert und sich dabei selbst verletzt habe. Bei der Versorgung des Mannes stellten Kräfte des Rettungsdienstes in der Wohnung des 29-jährigen Emders eine vermeintlich scharfe Schusswaffe fest und zogen sich umgehend zurück. Der Emder zeigte sich bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten weiterhin unkooperativ, randalierte in seiner Wohnung und warf Gegenstände auf die Straße. Durch die Polizei wurde das Wohngebäude umstellt und weiträumig abgesperrt. Gegen 20:40 Uhr konnte der 29-Jährige in seiner Wohnung durch Einsatzkräfte der Polizei überwältigt werden. In seiner Wohnung wurden eine Paintballwaffe, ein Beil und mehrere Messer aufgefunden. Der Emder wurde in polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Nachbarin blieb entgegen erster Meldungen unverletzt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

Gestern Nachmittag kam es gegen 16 Uhr auf Straße Rajen/Verbindungsweg zu einem Unfall mit einem leichtverletzten E-Bike-Fahrer. Eine 48-Jährige aus Rhauderfehn fuhr mit einem Ford auf dem Verbindungsweg in Richtung Rajen und übersah hier einen von rechts kommenden 82-Jährigen mit seinem E-Bike. Es kam zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge, woraufhin der Rhauderfehner mit seinem E-Bike stürzte und leicht verletzt wurde. Nach erster Einschätzung wurden das Auto und das E-Bike nicht beschädigt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell