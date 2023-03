Ulm (ots) - Gegen 8.40 Uhr bog die 82-jährige Fahrerin eines Dacias von einem Parkplatz nach links auf die Geislinger Straße in Richtung Merklingen ein. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fahrerin eines Fords. Diese fuhr auf der Geislinger Straße in Richtung Stadtmitte. Der Ford traf den Dacia an deren linken ...

mehr