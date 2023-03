Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unter Alkohol mit Auto kollidiert/ Am Montag touchierte eine 82-jährige Fahrerin eine alkoholisierte 52-jährige Fahrerin in Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.40 Uhr bog die 82-jährige Fahrerin eines Dacias von einem Parkplatz nach links auf die Geislinger Straße in Richtung Merklingen ein. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fahrerin eines Fords. Diese fuhr auf der Geislinger Straße in Richtung Stadtmitte. Der Ford traf den Dacia an deren linken Heckseite. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto gegen den Uhrzeigersinn. Dabei stieß die linke Front des Dacias gegen die linke Heckseite des Fords. Unmittelbar nach dem Unfall fuhr die zunächst unbekannte 52-Jährige davon. Die 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort. Die Polizei Laichingen nahm den Unfall auf und ermittelte die Verursacherin. Diese konnte durch die Polizei Mühlhausen später zuhause angetroffen werden. Sie war unverletzt, roch allerdings nach Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Polizei brachte die 52-Jährige in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Ihren Führerschein beschlagnahmte die Polizei. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf jeweils 10.000 Euro. Die 52-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

Die Polizei klärt auf: Auch Unfallbeteiligte, die keine Schuld am Unfallgeschehen tragen, können Verkehrsunfallflucht und damit eine Straftat begehen. Wer an einem Verkehrsunfall beteiligt ist, muss entweder auf das Eintreffen der verständigten Polizeistreife warten oder seine Personalien direkt mit den anderen Unfallbeteiligten austauschen. Nur so entstehen später bei der Schadensregulierung keine Probleme. Wenn ein Unfall geschieht und Sie nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen, möglicherweise auch aufgrund des Schocks, dann melden Sie sich bei der Polizei.

++++0592873 0593310 (TH) Julia Schmidt, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell