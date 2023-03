Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Versuchter Raub

Am Freitag versuchte wohl ein Unbekannter einen Jugendlichen in Dischingen zu überfallen.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr ging der 16-Jährige zu Fuß von der Egauschule in Richtung Hauptstraße. Dabei warf er seinen Geldbeutel mehrmals in die Luft, um ihn danach wieder aufzufangen. Ein Unbekannter beobachtete dies und sprach den Jugendlichen an. Daraufhin verpasste ihm der Unbekannte unvermittelt einen Schlag mit der Faust. Dann versuchte er dem Jugendlichen den Geldbeutel zu stehlen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Anschließend rannte der 16-Jährige davon. Er blieb unverletzt. Die Polizei Nattheim (Tel. 07321/7943) sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise von Zeugen. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 20 bis 24 Jahre alter dunkelhäutiger Mann. Er sprach deutsch und soll etwa 180 cm groß sein. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jeans und eine dunkelgraue Jacke. Der Mann hatte kurzes lockiges Haar und einen etwa drei Zentimeter langen Bart am Kinn.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so etwas passieren. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

