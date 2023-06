Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Wende im Ermittlungsverfahren zum Brand eines Wohnhauses vom 25.04.2023 - Jugendlicher in Haft

Wie berichtet, war es am 25.04.2023 zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Hinter dem Rahmen" in Emden gekommen. Das Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Brandstiftung hatte sich zunächst gegen einen 42-jährigen Mann aus dem Obdachlosenmilieu gerichtet. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden wurde dieses Ermittlungsergebnis am 12.05.2023 veröffentlicht. Aufgrund der Berichterstattung meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei in Emden und gaben an, dass der Brand vorsätzlich durch einen Jugendlichen gelegt worden sei. Nach intensiven Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Jugendlichen. Gegen ihn wurde am 02.06.2023 durch das AG Emden Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in der Jugendanstalt Hameln.

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Aurich unter 04941-9998610

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell