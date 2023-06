Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230605.2 Panker: Betrunkener verunfallt auf Flucht vor Polizei

Panker (ots)

Polizisten der Polizeistation Lütjenburg bemerkten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die auffällige Fahrweise eines Wagens in Darry. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer und verunfallte dabei. Der Betrunkene kam verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 02:30 Uhr fiel den Polizisten der Wagen in Darry auf, da er eine Hecke touchierte. Als sie ihn kontrollieren wollten, beschleunigte der Wagen und fuhr zunächst auf die Landestraße 165 in Richtung Schönberg. An der Einmündung Hessensteiner Weg bog er in Richtung Emkendorf ab und kam in Höhe Friedrichshof von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte zunächst gegen einen Baumstumpf und anschließend gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der 21 Jahre alte Fahrer aus dem Ford und zog sich hierbei Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille, so dass ein Arzt eine Blutprobe zur genauen Bestimmung des Wertes entnahm. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Matthias Arends

