Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230601.3 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Kiel (ots)

Freitagabend kam es in Damperhof zu einem Raub auf einen 16-Jährigen. Die Polizei ermittelte bereits zwei Tatverdächtige. Das Kommissariat 13 sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des Geschädigten habe er sich auf einer Grünfläche bei der Mittelstraße Ecke Lehmberg aufgehalten, als zwei ihm bekannte Jugendliche gegen 21:40 Uhr an ihn herangetreten seien. Sie hätten körperliche Gewalt gegen ihn ausgeübt. Die Tatverdächtigen hätten das Portemonnaie des Jugendlichen kurzfristig an sich genommen und einen einstelligen Betrag Bargeld entwendet. Zwei Passanten seien eingeschritten und hätten die Tat beendet. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Dreiecksplatz.

Das Kommissariat 13 nahm die Ermittlungen aufgrund des Verdachts eines Raubes auf und sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Insbesondere die namentlich bislang nicht bekannten Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Jana Piorr

