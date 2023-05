Polizei Hagen

POL-HA: Junger Hagener reagiert auf Betrugs-SMS

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 23-Jähriger erstattete am Mittwoch (03.05.) Anzeige bei der Polizei und gab an, Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein. Der Hagener schilderte, Dienstagnachmittag eine SMS erhalten zu haben, die augenscheinlich von seiner Bank versendet worden war. In der Textnachricht sei ein Link enthalten gewesen, über welchen der Mann seine Bankdaten verifizieren sollte, damit sein Konto nicht gesperrt werde. Der 23-Jährige habe seine Daten daraufhin eingegeben. Am Mittwoch bemerkte er dann, dass unberechtigterweise Geld von seinem Konto abgebucht wurde. Als er seine Bank aufsuchte und den Vorfall meldete, erfuhr er, dass mit seinen Daten eine virtuelle Bankkarte erstellt worden sei. Mit dieser Karte habe jemand das Geld an einem Bankautomaten in einer anderen Stadt abgehoben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wichtige Hinweise der Polizei Hagen:

- Reagieren Sie nicht auf solche Textnachrichten, klicken Sie nicht auf die in den Nachrichten enthaltenen Links. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass es sich tatsächlich um eine Nachricht Ihrer Bank handelt, informieren Sie sich in der offiziellen Bank-App oder kontaktieren Sie Ihre Bank per Telefon.

- Löschen Sie die Betrugs-SMS.

- Geben Sie keine Daten auf Phishing-Seiten ein!

- Sie haben bemerkt, dass unberechtigterweise Geld von Ihrem Konto abgebucht wurde? Setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrer Hausratsversicherung, ob diese auch bei Phishing-Angriffen haftet.

- Sie sind Opfer eines Trickbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell