Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Mann greift seine 23-jährige Ehefrau mit Holzlöffel an

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 25-jähriger Mann griff am Dienstagabend (02.05.2023) in Eilpe seine 23-jährige Ehefrau an und schlug sie dabei auch mit einem Holzlöffel. Die Frau alarmierte die Polizei, nachdem ihr Mann sie, gegen 23.00 Uhr, nach verbalen Streitigkeiten in deren gemeinsamer Wohnung körperlich angegriffen hatte. Sie sagte den Beamten, dass der 25-Jährige ihr mit seiner Faust unter anderem in das Gesicht und gegen den Arm schlug und bei dem Angriff auch einen Holzlöffel benutzte. Dabei wurde die 23-jährige leicht verletzt. Die Polizeibeamten verwiesen den Angreifer der Wohnung und sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Darüber hinaus leiteten sie ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung im Rahmen einer Häuslichen Gewalt gegen ihn ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

