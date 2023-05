Polizei Hagen

POL-HA: 34-jähriger Ladendieb per Untersuchungshaftbefehl gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

Polizeibeamte überprüften am Dienstagnachmittag (02.05.2023) in Eilpe die Personalien eines 34-jährigen Mannes der zuvor als Ladendieb aufgefallen war und fanden heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Ein 44-jähriger Mitarbeiter eines Supermarktes in der Eilper Straße alarmierte die Polizei gegen 16.00 Uhr. Zuvor wurde dieser von einer Kundin darauf hingewiesen, dass der 34-Jährige Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut hatte. Nachdem der Mann die Kasse passierte, ohne für die Ware zu bezahlen, sprach er den Ladendieb an. Weil dieser wegen anderer Diebstahlsdelikte per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, nahmen die Polizeibeamten den 34-jährigen fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. (sen)

