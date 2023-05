Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec - 55-jähriger Mann leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 55-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagnachmittag (02.05.2023) bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr fuhr eine 80-jährige Hagenerin mit ihrem grauen Mercedes die Iserlohner Straße bergauf in Richtung der Autobahnauffahrt Hagen Elsey. Auf Höhe der Lindenbergstraße wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den 55-Jährigen, der mit seinem Pedelec in entgegengesetzte Richtung fuhr und kreuzte dessen Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Fahrrad, in deren Folge der 55-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

