Polizei Hagen

POL-HA: Exhibitionistische Handlungen am Drive-In-Schalter

Hagen-Haspe (ots)

Ein 40-jähriger Mann entblößte am Freitagmorgen (28.04.2023) im Drive-In-Schalter eines Fastfood-Restaurants in Haspe sein Geschlechtsteil. Gegen 10.20 Uhr bestellte der Mann aus seinem Auto heraus einen Burger bei einer 32-jährigen Mitarbeiterin des Restaurants in der Enneper Straße. Als der Mann anschließend an dem Empfangsfenster vorfuhr und seine Bestellung entgegen nahm, öffnete er seine Hose und entblößte sein Glied. Die 32-Jährige alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den 40-Jährigen noch an dem Restaurant an. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Exhibitionistischen Handlungen gegen ihn ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

