POL-HA: Schlagring bei Personenkontrolle in Altenhagen beschlagnahmt

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei der Kontrolle eines 14-jähirgen Jugendlichen in Altenhagen fanden Polizeibeamte am Samstagnachmittag (29.04.2023) einen Schlagring und stellten ihn sicher. Gegen 16.20 Uhr beobachteten sie den Jugendlichen und zwei weitere Personen in der Alleestraße dabei, wie diese sich einen unbekannten Gegenstand übergaben. Anschließend kontrollierten sie die Personengruppe. Dabei händigte ihnen der 14-Jährige sofort einen Schlagring aus, den er in seiner Jackentasche mit sich führte. Die Beamten beschlagnahmten die Waffe und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Bereits der Erwerb einer solchen Hieb- beziehungsweise Stoßwaffe, bei der es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt, ist strafbar. (sen)

