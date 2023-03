POL-EL: Neuenhaus - drei Personen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Lingen (ots) - Gestern zwischen 16.10 Uhr und 16.20 Uhr kam es in der Straße Am Laxtener Esch zu einer Unfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein-/Ausparken aus der Parklücke einen rechts daneben stehenden weißen Skoda Octavia. Dieser wurde dabei an der Fahrertür sowie an der dahinter liegen Tür beschädigt. ...

