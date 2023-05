POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht

Hagen-Eilpe (ots) - Ein 25-jähriger Mann griff am Dienstagabend (02.05.2023) in Eilpe seine 23-jährige Ehefrau an und schlug sie dabei auch mit einem Holzlöffel. Die Frau alarmierte die Polizei, nachdem ihr Mann sie, gegen 23.00 Uhr, nach verbalen Streitigkeiten in deren gemeinsamer Wohnung körperlich angegriffen hatte. Sie sagte den Beamten, dass der 25-Jährige ...

mehr