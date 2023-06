Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230601.2 Kiel: Haftbefehl gegen 16-Jährigen (Folgemeldung zu 230523.3)

Kiel (ots)

Eine Richterin verkündete am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen. Der Jugendliche steht im Verdacht, mehrere Brandstiftungen begangen zu haben.

Am 19.05.2023 brannte ein PKW in Gaarden-Süd. Die Ermittlungen des Kommissariats 11 erhärteten den Verdacht gegen einen Jugendlichen.

Eine Richterin des Amtsgerichts Kiel erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaf Kiel Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Dienstagabend trafen die Polizistinnen und Polizisten des 3. Polizeireviers und des Kriminaldauerdienstes auf den polizeibekannten Jugendlichen und nahmen ihn fest.

Die Vorführung erfolgte am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Kiel. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft in einer Jugendanstalt. Der 16-Jährige steht im Verdacht, weitere Straftaten begangen zu haben. Diese sind auch Bestandteil des Haftbefehls. Die Ermittlungen des Kommissariats 11 dauern an.

Jana Piorr

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell